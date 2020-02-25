رياضة | مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الجمعة المقبلة حيث يواجه نادي نوريتش سيتي أمام نظيره نادي ليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويستضيف نادي تشيلسي علي أرضه ووسط جماهيره نظيره نادي بيرنلي يوم السبت علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة بينما يحصل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا ثقيلا علي حساب نظيره نادي واتفورد.

ويواجه نادي مانسشتر يونايتد نظيره نادي إيفرتون يوم الأحد علي ملعب الأخير بمدينة ليفربول في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتختتم الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره نادي والفرهامبتون بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويتصدر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.