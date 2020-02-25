رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح أمام وست هام يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات محمد صلاح أمام وست هام يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فينالدوم هدف فريق ليفربول الأول في المباراة، وتعادل ديوب لفريق وست هام يونايتد عن طريقة رأسية في الشوط الأول، وتقدم فورنلاس لوست هام في الشوط الثاني.

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بينما أحرز اللاعب المصري محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول، وجاء هدف الفوز عن طريق السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة رائعة من الكسندر ارنولد.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتقدم الخليج 365 الرياضي ملخص ما قدمه محمد صلاح أمام وست هام من خلال "الفيديو" التالي: