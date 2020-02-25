رياضة | مرتضى منصور: حميت القمة من العنف وحافظت على لاعبي الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: حميت القمة من العنف وحافظت على لاعبي الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام بحماية أولاده من لاعبي الزمالك والأهلي من خوض لقاء القمة اليوم الإثنين.

وبرر مرتضى انسحاب الزمالك من المباراة عبر شاشة قناة الزمالك في برنامج "زملكاوي":"لقد حميت وطني من مباراة يسودها العنف، بعد وجود نية لدى بعض لاعبي الطرفين من احداث أزمات ومشاكل خلال القمة".

وأضاف:" اندهش من توجه وزير الرياضة أشرف صبحي لمنزل الخطيب من أجل اقناعه بخوض مباراة الأهلي والجونة، وهذا الأمر لم يحدث معي قبل لقاء القمة".