رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل اهداف نادي ليفربول الثلاثة كل من فاينالدوم في الدقيقة 9 ومحمد صلاح في الدقيقة 68 وساديو ماني في الدقيقة 81 بينما سجل هدفي نادي وست هام كل من عيسى ديوب في الدقيقة 12 و بابلو فلورنالس في الدقيقة 54 لينتهي اللقاء بفوز نادي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 79 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي وست هام يونايتد عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم كالآتي:

1- ليفربول 79 نقطة

2- مانشستر سيتي 57 نقطة

3- ليتسر سيتي 50 نقطة

4- تشيلسي 44 نقطة

5- مانشستر يونايتد 41 نقطة

6- توتنهام 40 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 40 نقطة

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8- ولفرهامبتون 39 نقطة

9- أرسنال 37 نقطة

10- بيرنلي 37 نقطة

11- إيفرتون 36 نقطة

12- ساوثامبتون 34 نقطة

13- كريستال بالاس 33 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

15- برايتون 28 نقطة

16- بورنموث 26 نقطة

17- أستون فيلا 25 نقطة

18- وست هام 24 نقطة

19- واتفورد 24 نقطة

20- نورويتش سيتي 18 نقطة