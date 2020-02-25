رياضة | أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الانسحاب من القمة.. عقوبات قاسية تنتظر الزمالك.. تصريحات نارية من مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الانسحاب من القمة.. عقوبات قاسية تنتظر الزمالك.. تصريحات نارية من مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 24 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الانسحاب من مباراة القمة واقتراب تنفيذ عقوبات قاسية على الفريق واستفزاز جديد من أحمد بلال للجماهير وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك ينسحب من مباراة الأهلي

غاب فريق الزمالك عن مواجهة القمة ضد نظيره النادي الأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم قدرة الفريق على الوصول إلى استاد القاهرة ليقوم حكم المباراة بإحتساب اللقاء لصالح النادي الأهلي.

وائل الإبراشي: بلد بالكامل كانت مشغولة بالبحث عن أتوبيس الزمالك

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر بالكامل كانت مشغولة بمباراة الأهلي والزمالك التي لم تلعب، معقبًا: " تخيلوا لما تكون بلد بالكامل مشغولة بتحرك أتوبيس الزمالك، وكنأنا نبحث عن إبره في كوم قش".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن كل دول العالم ستتناول ما حدث اليوم من فضيحة في مباراة الأهلي والزمالك، ضمن أخبار "صدق أولا تصدق".

تعليق مثير من غادة عبد الرازق عن أحداث القمة

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على ماحدث اليوم من انسحاب نادي الزمالك من المباراة التي كان من المفترض إقامتها مع الأهلي.

ونشرت غادة صورة للاعبي الأهلي وهم متواجدين بمفردهم داخل الملعب بستاد القاهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام وقالت: عايزة حد يقولي دا اسمه ايه.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

عقوبة قاسية تنتظر الزمالك بسبب مباراة القمة

ينتظر الفريق الأول بنادي الزمالك عقوبة قاسية من اتحاد الكرة المصري بعد الانسحاب من لقاء الأهلي مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري.

وفى حالة قرر اتحاد الكرة اعتبار نادى الزمالك منسحبًا من المباراة بدون أي عوائق سيتم توقيع عقوبة خصم 6 نقاط من الفريق بالإضافة إلى نقاط المباراة ليصل مجموع خصم النقاط إلى 9.

أما في حالة التأكد من وجود سبب واضح وصريح آثر على منع وصول حافلة نادى الزمالك إلى ملعب استاد القاهرة الدولى لمواجهة الأهلى، فسيتم اعتباره خاسرًا لهذه المباراة فقط، أى يفقد 3 نقاط.

تصريحات نارية من مرتضي منصور

Advertisements

قال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة صدى البلد : الوزير أشرف صبحي رفض التدخل في شؤون الكرة، حتى لا يقولوا هناك تدخل حكومي. وأضاف : حرصت على قتل الفتنة التي كانت من الممكن ان تحدث في مباراة القمة، كانت هناك نار ببن اللاعبين ومان من الممكن ان تحدث أزمات كبيرة في اللقاء. وتابع : لن يقوم اي فرد في المنظومة بتوقيع عقوبات على نادي الزمالك، مبروك على النادي الأهلي الدوري، مفيش نقطة واحدة ستخصم من نادي الزمالك. وواصل : سوف ألجأ إلى المحكمة الدولية، ولن يخصم من الزمالك نقطة ولو حدث ذلك سوف أغادر البلد واترك مجلس النواب واعتزل المحاماة.

وقال مرتضى :"لا أعلم هل وصل لاعبو الزمالك إلى ستاد القاهرة من عدمه، لست متواجد في ستاد القاهرة أنا موجود في منزلي". وتابع :"سأذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا تم خصم أي نقاط من رصيد الزمالك".

أحمد موسى: الجنايني خايف من مرتضى منصور

علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة انسحاب نادي الزمالك أمام الأهلي في المباراة التي كان مقررا إقامتها اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

وتابع: "ما حدث في ملعب القاهرة يشوه صورة مصر وما حدث لا يجب السكوت عليه".

واختتم: " عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خايف من مرتضى منصور قولا واحد لو تم تأجيل الماتش لحد بكرة مكانش الزمالك هييجي برده".

أخبار نادي الزمالك اليوم

أحمد بلال يستفز جماهير الزمالك

استفز أحمد بلال لاعب الأهلي السابق جماهير نادي الزمالك بعد انسحاب الأبيض من لقاء القمة اليوم في مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة بالدوري.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونيه عبر قناة الأهلي: الزمالك تعتمد الانسحاب والهروب من مواجهة الأهلي، في مشهد مؤسف للكرة المصرية.

واضاف: الأهلي احترم الدولة والقنوانين بالذهاب لملعب ستاد القاهرة وخوض المباراة أمام الزمالك، في حين هرب الأبيض من المواجهة دون أي عواقب.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة 28 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.