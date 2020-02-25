رياضة | ميدو عن عدم حضور الزمالك مباراة القمة: "الناس ضحكت علينا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو عن عدم حضور الزمالك مباراة القمة: "الناس ضحكت علينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، إن مشهد عدم حضور نادي الزمالك مباراته اليوم أمام نادي الأهلي مؤسف، حيث كان العالم العربي كله ينتظر المباراة.

وأضاف "ميدو"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "في مشجعين في دول مجاورة وصديقة بيضحكوا علينا.. شكلنا وحش جدا"، موضحا أن ناشئي الزمالك الذين كان مقرر أن يخوضوا المباراة هم الفريق الثالث بالبرنامج.