رياضة | "العار والمهزلة والنقطة السوداء".. ردود أفعال غاضبة بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العار والمهزلة والنقطة السوداء".. ردود أفعال غاضبة بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عدد من نجوم الكرة المصرية على أزمة انسحاب فريق الزمالك من مباراة القمة 119 ضد غريمه التقليدي النادي الأهلي والتي كان مقررًا إقامتها مساء الاثنين 24 فبراير 2020 على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكان الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا أعلن انتهاء المباراة وفوز الأهلي اعتباريًا 2/0، وذلك بعد تخلف فريق الزمالك عن الحضور إلي ستاد القاهرة الدولي لخوض لقاء القمة، نتيجة تعطل حافلة الفريق وعدم قدرة اللاعبين على الوصول لملعب المباراة وفقًا لما جاء في المحضر الذي حرروا مسئولي القلعة البيضاء.

-أحمد حسام "ميدو":

نجم الزمالك ومدربه السابق أحمد حسام "ميدو" كان له عدة تغريدات بخصوص أزمة مباراة القمة حيث كتب قبل المباراة قائلا:"في مباراة وادي دجلة والمقاصة بداية الموسم تعطلنا في الطريق بسبب الأمطار، وخاطبنا حسام الزناتي بأننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراة في الوقت المحدد، وكان رده قاطعا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، قائلا إننا إذا لم نبدأ المباراة بعد 20 دقيقة من موعدها المحدد، فسيتم احتسابنا مهزومين".

وأضاف في تغريدة أخري "أتمنى من كل قلبي أن يتعثر ناشئو الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد، وأن يتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي. هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف".

وتابع قائلا: "أعرف الأوامر التي حصل عليها مسؤولو فريق الشباب، وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!!".

وأكمل: "كيف سيحافظ الدوري المصري على القيمة التسويقية له في ظل ما يحدث الآن؟، كيف سيثق المعلن في الاستثمار في دوري لم يستطع منظموه إقامة أهم مباراة به في الموسم؟، كيف سيتشجع أي مستثمر للاستثمار في الكرة المصرية بعد ما نشاهده الآن؟".

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-عصام الحضري:

حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق عصام الحضري كان له تعليق مثير بخصوص انسحاب الزمالك من مباراة القمة حيث وصف الأمر بـ"العار" قائلا عبر حسابه في تويتر: "كرة القدم جزء من حضارة مصر. عار على كل من شارك في هدم ما بناه الرجال".

-أحمد حسن:

واعتبر أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق ما حدث في القمة 119 "مهزلة" وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": " ما يحدث الآن مهزلة بكل ما تحمله الكلمة، لبلد هو الأكبر والأقدم والأعرق والأكثر تتويجا بالبطولات للمنتخبات والفرق".

وأضاف: "المشهد هو بمثابة العار لكل من شارك فيه، ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية. استقيموا يرحمكم الله".

-اتحاد الكرة:

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان على صفحته بموقع فيسبوك عقب اطلاق الحكم صافرة انتهاء المباراة جاء فيه: "نأسف لهذا المشهد .. وستطبق اللائحة، علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

ووفق لائحة اتحاد الكرة، فإنه في حال عدم حضور أحد الفريقين، يعلن الفريق الآخر فائزا بنتيجة 2- صفر.