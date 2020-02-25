رياضة | وائل الإبراشي يسخر من انسحاب الزمالك أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل الإبراشي يسخر من انسحاب الزمالك أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الإعلامي وائل الإبراشي مدى استيائه من التصرف المفاجئ الذي فعله نادي الزمالك اليوم وهو انسحابه وغيابه عن مباراة القمة 119 مع الأهلي.

وقال الإبراشي في بداية حلقته اليوم عبر القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة إنه يعترض على إذاعة خبر تغيب الزمالك عن المباراة خلال نشرة التاسعة، بل كان من الأفضل إذاعته ضمن فقرة صدق أو لا تصدق أو العجائب.

جدير بالذكر أن مباراة القمة قد بدأت بتواجد لاعبو الأهلى فى الملعب بمفردهم، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بحجة تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.