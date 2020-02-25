رياضة | 19 لاعبا في قائمة المنصورة لملاقاة دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 لاعبا في قائمة المنصورة لملاقاة دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الاول لنادي المنصورة مباراة هامة على ملعبه أمام فريق دكرنس في الجولة السادسة عشر لدوري القسم الثاني ، في الثالثة من عصر الثلاثاء.

ويدخل فريق المنصورة اللقاء برصيد 26 نقطة، بالمركز الرابع، بقيادة المدير الفني ياسر عبد الواحد، كما يحتل دكرنس المركز الخامس، برصيد 24 نقطة، وبقيادة المدير الفني مصطفى عبده.

واختار "عبدالواحد" لمباراه دكرنس ١٩ لاعبا وهم: عاطف نصحي وفتحي سلامه وفتوح متولي وعبدالرحمن حسان وشاكر أشرف ومحمد نجاتي وعصام نصار وأحمد عبدالعال واسلام مرزوق واسلام حمدينو ومحمد توكل ومحروس بومبا وعبدالسميع ابراهيم ومحمد عادل تيجانا ومحمد الدقي وابراهيم اسامه وأحمد رجب هريسه ووليد عطيه وحسام جلال.

ويغيب وائل السعدني للايقاف، للإنذار الثالث،كما يفقد المنصورة جهود اللاعب حازم هاني المدافع الشاب لارتباطه بمعسكر مع منتخب الناشئين تحت قياده ربيع ياسين .