رياضة | أحمد موسى عن عدم حضور لاعبي نادي الزمالك إلى مباراة القمة: "أمر مدبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد موسى عن عدم حضور لاعبي نادي الزمالك إلى مباراة القمة: "أمر مدبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الإعلامي أحمد موسى، عدم حضور أشبال نادي الزمالك إلى مباراة القمة مع الأهلي اليوم أمر مدبر، لافتا إلى أن كل الأدلة تدل أن أتوبيس الزمالك كان يتوقف لعدم رغبتهم في الحضور، معقبا: "لو قعدنا لبعد بكرة الأتوبيس مش هيروح".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن الأمن قام بواجبه اليوم تجاه نادي الزمالك وليس له علاقة بما حدث في تأخير نادي الزمالك عن مباراة القمة، موضحًا: "كان في خط سير مخصوص لنادي الزمالك من قبل الأمن عشان يصل الأتوبيس إلى الإستاد في الوقت المحدد... ولكن رئيس نادي الزمالك كان مصرا على عدم خوض المباراة".



وأوضح الإعلامي: "اللاعبون قاموا بالنزول من الأتوبيس أكثر من مرة للتجول في منطقة وسط البلد متحججين بالزحام والأمطار"، متابعًا: "كان ممكن يوصلوا قبل الماتش بساعة ونصف".

