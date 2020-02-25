رياضة | أحمد موسى يحذر من أمر سيء سيحدث خلال المباريات الأفريقية القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد موسى يحذر من أمر سيء سيحدث خلال المباريات الأفريقية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الإعلامي أحمد موسى، حدوث أمر سيء إذا تواجد الجمهور خلال المباريات الأفريقية القادمة في ستاد القاهرة، مضيف: "خلوا بالكم من الماتشات اللي هتتعلب في استاد الكرة وفيها جمهور.. أنا بحذر هيحصل ايه معرفش.. واللي هيزعل مني يزعل ويتفلق.. اللهم بلغت اللهم فشهد".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن الأهلي والزمالك طالبوا من الامن دخول الجماهير، والأمن وافق على طلبهم، معقبا: " الأمن قادر على تأمين الماتشات بس المشكلة عند الأندية".

وأضاف: "إذا حدث شغب في أى مباراة لن يرجع الجمهور إلى أى بطولة مرة أخرى"، معقبا: "اللي يفرق معنا كمصريين هي أمن البلد.. مش مهم الدوري لمين، لازم الكل يشجع بروح رياضة ولازم أنبه الجميع.. والجميع مسؤولين عن الأمن والأمان سواء الإعلام أو اندية أو اجهزة.