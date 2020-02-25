الامارات | منتخب الشباب يودّع كأس العرب رغم الفوز على السودان

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يودّع كأس العرب رغم الفوز على السودان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع منتخب الشباب بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عاماً، رغم فوزه على المنتخب السوداني بهدفين دون رد، أمس، على استاد الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة، ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي المنتخب السوداني الذي ودع البطولة أيضاً دون رصيد.
وتأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة كل من منتخبي السنغال الذي تصدر المجموعة، وحل المنتخب الليبي ثانياً.
وأهدر لاعب منتخب الشباب أكثر من فرصة في الشوط الأول، لكنها ضاعت لغياب التركيز واللمسة الأخيرة.
وأسفرت محاولات الأبيض الشاب المتكررة على جبهة المنتخب السوداني عن تسجيله الهدف الأول عن طريق اللاعب علي أحمد «33»، وتصدت العارضة لكرة لاعب منتخب الشباب حمدان البشر «70»، إثر تسديدة قوية.
وضغط منتخب الشباب في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني، في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، وأسفرت محاولاته عن تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب حارب المازمي «94».
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