الامارات | أبوظبي تستضيف نهائي كأس الجوجيتسو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف نهائي كأس الجوجيتسو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، حيث تبدأ النزالات في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

وتتنافس أندية بني ياس والعين والوحدة على اللقب، بعد أن اجتازت الجولتين الأولى والثانية بتفوق على بقية الأندية المشاركة، بعد خوض لاعبيها نزالات حامية، وتعتبر الجولة الثالثة هي جولة الحسم بين الأندية المتصدرة للبطولة في مختلف فئاتها وأوزانها.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري، في بيان صحافي، أن الموسم الرياضي 2019 - 2020 يزخر بالعديد من الفعاليات والبطولات المهمة، ويعتبر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو محطة تبعث على الفخر والاعتزاز، وتمثل هدفاً لكل لاعب إماراتي للمشاركة ونيل أفضل النتائج.