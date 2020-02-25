الامارات | منتخب المجر بطلاً لدولية السباحة الفنية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المجر بطلاً لدولية السباحة الفنية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، منتخب المجر بالمركز الأول في بطولة سبورتكس الدولية للسباحة الفنية التي أشرف عليها الاتحاد للمرة الأولى، وتدخل ضمن سلسلة البطولات المتنوعة التي يشرف عليها الاتحاد بهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين في الدولة. أقيمت البطولة على مدار يومين في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وشهد ختام البطولة التي شارك فيها 160 لاعبة من أربع دول، كلّ من نائب رئيس الاتحاد جمعة البلوشي، والأمين العام عبدالله الوهيبي، والمدير المالي خليفة الكعبي.

من جانب آخر، أكد الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي، أن مجلس الإدارة شكل اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للسباحة التي ستقام يوم 1 أبريل المقبل، برئاسة سلطان السماحي، واعتمد تشكيل اللجنة الفنية في شكلها الجديد برئاسة مريم الشامسي، كما تم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الخليجية بالكويت في أبريل المقبل.