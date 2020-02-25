الامارات | ميسي يرعب نابولي في دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرعب نابولي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل برشلونة الإسباني أن يقوده نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي - في مشهد مألوف - إلى الفوز حين يحل ضيفاً على نابولي الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، اليوم، فيما يقود فرانك لامبارد تشلسي الإنجليزي لمواجهة بايرن في ميونيخ الألماني بذكريات نهائي 2012.

في المواجهة الأولى، سيكون برشلونة متصدر الليغا مرشحاً لبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية، حتى ولو أن منافسه يقدم مستويات عالية في الآونة الاخيرة محققاً الفوز في ست من مبارياته السبع الأخيرة، بما فيها انتصاره على يوفنتوس وإنتر.

وانتزع النادي الكاتالوني صدارة الدوري الإسباني السبت بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الذي سقط بطريقة مفاجئة أمام ليفانتي بهدف نظيف، فيما استعد ميسي للقاء نابولي بتحقيقه «سوبر هاتريك» (أربعة أهداف) خلال الفوز بخماسية نظيفة أمام ايبار.

لم يسبق لبرشلونة ونابولي أن التقيا سابقاً في المسابقات الأوروبية، ويدرك الفريق الإسباني أن المهمة لن تكون سهلة على ملعب «سان باولو» امام النادي الجنوبي.

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وفي المباراة الثانية، يأمل فرانك لامبارد أن تكون مواجهته الأولى مع بايرن كمدرب لتشلسي كمواجهته الأخيرة ضده كلاعب مع «البلوز»، عندما يلتقيان على ملعب ستامفورد بريدج.

حمل الدولي الإنجليزي السابق شارة القيادة بدلاً من زميله جون تيري الموقوف حين حقق تشلسي لقبه الوحيد في دوري الأبطال عام 2012، على حساب بايرن ميونيخ بركلات الترجيح في نهائي دراماتيكي.

بعد أن منح توماس مولر التقدم للنادي البافاري في الدقيقة 83، عادل العاجي ديدييه دروغبا النتيجة بعد خمس دقائق فقط، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعدها ركلات الحظ.

لم يسبق لبرشلونة ونابولي أن التقيا سابقاً في المسابقات الأوروبية.