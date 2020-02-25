الامارات | اليماحي: الرياضة الإماراتية بحاجة إلى جهود جبارة.. والتجنيس فكرة صائبة

شكرا لقرائتكم خبر عن اليماحي: الرياضة الإماراتية بحاجة إلى جهود جبارة.. والتجنيس فكرة صائبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الحالي، ناصر اليماحي، وجوده في المجلس الوطني الاتحادي فرصة مهمة له لمواصلة خدمة الإمارات في الجانب الرياضي، خصوصاً بعد اختياره عضواً في لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والشباب في المجلس الوطني، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن لديه الخبرة المتراكمة ليسهم مع بقية أعضاء المجلس في خدمة الرياضة الإماراتية، سواء في الجانب التشريعي أو ما تحتاجه من أفكار هادفة، مشيراً إلى أن الرياضة الإماراتية بحاجة إلى جهود جبارة، وأفكار جديدة تساعد القائمين عليها لاستعادة واقعها الجميل، وتالياً نص الحوار:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.