شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يدرس إقالة «الغندور» من لجنة الحكام.. عثمان يرفض المهمة.. وحجاج ووجيه الأقرب لخلافته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إقالة جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، من منصبه، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما اشتعلت الخلافات بين الغندور وأعضاء اللجنة الخماسية، بسبب سفره المتكرر للسعودية وتواجده خارج البلد لفترات طويلة بسبب انشغاله بالتحليل في إحدى القنوات هناك لتحليل مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد.

كما توترت العلاقة بعد الأزمة التي شهدتها مباراة السوبر المصري، التي أقيمت الخميس الماضى في الإمارات، بعدما كان مقرراً أن يتولى الغندور مهمة مراقب المباراة، ولكنه رفض وغاب عن حضور المباراة دون أن يخطر أعضاء اللجنة الخماسية، هذا فضلاً عن الأزمة التي شهدتها اللجنة مع عدد من الحكام بسبب التواجد في القائمة الدولية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الخماسية تفاوض سمير عثمان، رئيس اللجنة السابق، من أجل العودة مرة أخرى لتولى رئاسة لجنة الحكام، لكنه رفض لأن فترة العمل مع اللجنة المؤقتة ستكون قصيرة ويرغب في أن يتواجد في هذا المنصب لعدة سنوات، بالإضافة لغضبه من أعضاء اللجنة الحالية بعدما اتخذوا قرار رحيله في بداية مهمتهم، وتم تعيين جمال الغندور، وتتجه النية لدى اتحاد الكرة في الوقت الحالى إلى إسناد المهمة لأحد من الثنائى أعضاء لجنة الحكام وجيه أحمد أو عزب حجاج لتولى رئاسة اللجنة في حال الفشل في إقناع سمير عثمان بالعودة مجدداً، على أن يتم صدور قرار إقالة الغندور بشكل رسمى فور الاستقرار على الرئيس الجديد.