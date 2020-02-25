شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق دوري كوريا الجنوبية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن رابطة دورى كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد فى كوريا الجنوبية السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة عقد فى العاصمة سول.

وقالت يونهاب أيضا إن الرابطة طلبت من ممثلى كوريا الجنوبية الأربعة فى دورى أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 161 حالة عدوى جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة فيها إلى 763 إصابة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب فى وفاة 7 مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذى أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 فى الصين منذ ظهوره، فى إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية فى آسيا أيضا.

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وقالت يونهاب إن مدينة بوسان، التى تبعد بنحو 450 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقى من سول، «تفكر جديا» فى تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة المقررة فيها فى الشهر المقبل بسبب الفيروس أيضا.

وقال الاتحاد الدولى لتنس الطاولة والاتحاد الكورى الجنوبى للعبة إنهما سيطلبان النصيحة من منظمة الصحة العالمية، ومن حكومة كوريا الجنوبية، فيما يتصل بإجراءات السلامة الخاصة بالبطولة.

أكد جوزيبى كونتى، رئيس وزراء إيطاليا، أن هناك احتمالية كبيرة بتأجيل جميع مباريات الأسبوع المقبل فى الكالتشيو بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلاد.

وتأجلت 4 مباريات فى الكالتشيو، وهى إنتر ضد سامبدوريا، وأتلانتا أمام ساسولو، وفيرونا ضد كاليارى، وتورينو أمام بارما، بجانب أكثر من 42 مباراة فى الدوريات الأقل.

وقال كونتى، فى تصريحات لقناة راى: «لا أعتقد أنه فى غضون أسبوع سنكون قادرين على إبطاء العدوى لدرجة تساعدنا على استئناف الأحداث الرياضية».

وأضاف «نحن نراقب الوضع باستمرار ونقيم الأمر، سنرى مدى تطور العدوى، وسنقيم إمكانية تأجيل جميع مباريات الأسبوع المقبل».

وأشارت تقارير إلى أن مباراة إنتر ميلان، أمام لودوجوريس رازجراد، فى إياب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى، مهددة بالتأجيل بسبب فيروس كورونا، فيما قالت بعض التقارير إن المباراة ستقام بدون جماهير.