شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثلاثية في دوري القسم الثاني بالصعيد لحجز بطاقة الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت منافسات المجموعة الأولى «الصعيد» بدورى القسم الثاني، عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة عشرة، والتى شهدت مفاجآت عديدة، كأن أبرزها خسارة البنك الأهلى متصدر المجموعة عدة جولات متتالية، أمام الألومنيوم ليتراجع المهزوم للمركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 32 نقطة، ورفع أبناء نجع حمادى رصيدهم إلى نفس الرصيد واحتلاله المركز الثانى وتتجدد آماله بقوة في التأهل للدورى الممتاز. واستغل بنى سويف، بقيادة المدير الفنى حسن موسى، تعثر المتصدر، وحقق فوزا كبيرا على بترول أسيوط برباعية نظيفة، وضعته على صدارة المجموعة بـ34 نقطة، بينما تجمد المهزوم عند 8 نقاط، بقى بها في قاع المسابقة. سجل للفائز محمود عبدالعاطى وكريم أشرف هدفين لكل منهما.

وواصل سوهاج، بقيادة مديره الفنى أحمد كشرى، سلسلة انتصاراته المتتالية، بعدما حقق فوزا صعبا على ديروط بهدف نظيف، أحرزه محمود شعبان، ليبتعد عن شبح الهبوط لدور القسم الثالث، بعدما احتل المركز الخامس بـ22 نقطة، واستعاد المنيا ذاكرة الانتصارات بفوزه على الإعلاميين بثلاثية نظيفة، وضعته في المركز الثامن بـ19 نقطة. وواصل طهطا مفاجآته بتحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد تعيين مصطفى حكيم المسؤولية الفنية، وفاز على تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف، وانتهت مباراة شبان قنا والفيوم بالتعادل السلبى بدون أهداف.