شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء الفرصة الأخيرة لجوميز في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رأى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على أن تكون مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها منتصف الشهر المقبل، في إياب نصف نهائى البطولة العربية، هي الفرصة الأخيرة للمدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز قبل الإطاحة به وتولى مدير فنى جديد بدلا منه، وذلك بعد سوء النتائج، سواء في بطولة الدورى أو الكأس، والذى كان آخرها وداع بطولة الكأس مبكرا أمام بيراميدز.

وحرصت إدارة النادى على عقد جلسة مطولة مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق، ونقلوا لهم غضب الجماهير بالشارع الإسماعيلاوى، بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق بعد خسارته لمباراتين متتاليتين في الدورى أمام أسوان والزمالك ليتراجع ترتيب الفريق إلى المركز التاسع بـ21 نقطة، وأصبح مرشحا للتراجع للمركز الثالث عشر في حالة خسارته في المباراة المقبلة مع فوز المنافسين، قبل أن يودع الكأس على يد بيراميدز، فضلا عن تحقيقه نتيجة غير مطمئنة أمام الرجاء المغربى في ذهاب نصف نهائى البطولة العربية، وتقديمه أداء غير مقنع للجماهير.

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وأنهى الجهاز الإدارى اتفاقه مع فريقى أسوان والإنتاج الحربى للتجهيز لخوض مباراتين وديتين معهما بناء على رغبة الجهاز الفنى، الذي يسعى لتجهيز لاعبيه لبطل المغرب، وتقرر أن يواجه الدراويش نظيره أسوان، الجمعة المقبل، في الرابعة عصرا، وعلى أن يلتقى الإنتاج الحربى يوم الاثنين المقبل بالقاهرة.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الحالية لتجهيز اللاعبين من خلال علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباريات الأخيرة وأدت لتراجع النتائج.

وكان مجلس إدارة النادى رفض فكرة الاستعجال بالإطاحة بديديه جوميز، عقب وداع بطولة كأس مصر، وفضل التأنى وعدم الاستعجال على أمل تحسن النتائج، خصوصا خلال فترة توقف الدورى الحالية.