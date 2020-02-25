شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه نابولي بآمال تحقيق اللقب الغائب عن «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق نابولى الإيطالى لقاء قويا أمام نظيره برشلونة عند الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب سان باولو، معقل الأول، في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا.

يدخل نادى برشلونة في أهم فترات الموسم من خلال مواجهة نادى نابولى، في ذهاب دور الستة عشر بدورى أبطال أوروبا، اليوم، وكل من الفريقين يعانى الكثير من المشاكل رغم أنه يمكن أن نعتبر أن برشلونة في حال أفضل من نابولى، الذي أقال المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتى، ثم تعاقد مع النجم الإيطالى السابق جاتوزو، الذي لم يكن لديه الكثير من العلامات الناجحة خلال مسيرته البسيطة في عالم التدريب، أما البرسا فإقالة فالفيردى كانت في أهم مواعيد الموسم لذلك كان القرار به الكثير من الجرأة لكنه تأخر كثيراً. رفاق ميسى مطالبون أن يصلوا بعيداً في دورى الأبطال، فالكل في كتالونيا يتغنى بمقولة ليونيل ميسى سوف تعود أوروبا من جديد إلى ملعب الكامب نو. ويطمح نادى نابولى في الظهور بشكل لائق بهذه المباراة مع عدم وجود سيناريو واضح يجعل الفريق الساحلى الفرنسى لا يفكر في الأدوار القادمة. وقال جاتوزو، المدير الفنى لفريق نابولى، نسعى لتقييد ميسى وإنشاء سجن له في مناطق معينة من الملعب، وفصله لمنع برشلونة من بناء الهجمات. ويعتقد نابولى أن آماله في الوصول إلى دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا قد تتبخر إذا لم يتمكن السيطرة على ميسى. وأحرز قائد برشلونة 4 أهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام إيبار، السبت الماضى. ويبحث جاتوزو عن خطط تكتيكية مختلفة لإنشاء «قفص» وسجن النجم الأرجنتينى خلال اللقاء.