شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للمقاولون العرب في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الإسماعيلية، للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام يوم 2 مارس المقبل.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى، في إطار منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين في الثانى من مارس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى في الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة في الكأس. ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى في برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك، صاحب المركز الثالث في جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتان مؤجلتان.