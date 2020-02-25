شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي ساخرًا قبل مباراة القمة: «قفشة الكابتن لو لعبنا الماتش علشان نفس طولهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، من عدم خوض الزمالك لمباراة القمة، قائلًا إن «شاء الله يا جماعة لو لعبنا الماتش قفشة هيكون الكابتن، علشان نفس طولهم».

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، أصدر قرارا بمنع أي لاعب أو إداري أو فرد من الجهاز الفني من الحديث عن مباراة القمة الأخيرة.

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وقال «عبدالحفيظ» في تصريحات تليفزيونية لقناة «الأهلي»: «بعد المباراة أبلغت جميع اللاعبين والجهاز الفني بقرار رئيس النادي عدم الحديث عن المباراة».

وأضاف: «سنتحدث فقط عن مواجهتي صن داونز بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري والعودة يوم 7 مارس».

وأوضح أن الأهلي أغلق صفحة مباراة القمة، والفريق أمامه مواجهتين أمام صن داونز، وخاض أول تدريب بملعب القاهرة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الذهاب.