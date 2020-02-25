شكرا لقرائتكم خبر عن «ماتويدي» يقرر البقاء مع يوفنتوس لفترة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسى بليز ماتويدى، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالى، البقاء لعام إضافى مع البيانكونيرى. وقرر اليوفى تفعيل بند تمديد عقد بليز ماتويدى لعام آخر، والمنصوص عليه فى عقد اللاعب الفرنسى. وقال ماتويدى، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «توتو ميركاتو»، الإيطالية: «سأبقى هنا، عقدى كان ينص على خيار التمديد لعام إضافى، والنادى قرر تفعيله». Advertisements وأضاف: «أنا سعيد بالاستمرار هنا لعام آخر، هنا أشعر بالثقة وعائلتى تشعر بأنها بخير فى تورينو». وتابع: «الطموح رائع، نريد الظفر بلقب اليورو، من الفخر دائمًا أن تمثل بلدك فى المحافل الدولية والقارية». وحول مواجهة يوفنتوس لنظيره ليون بدورى الأبطال، علق: «حسام عوار لاعب مثير للإعجاب ويكون حاسمًا عندما يتعلق الأمر بالتسجيل، لديه موهبة عظيمة». وأتم: «فى ليون هناك ديمبلى ومارتن تيريير وإيكامبى، الخصم قد يشكل خطورة لكننا سنحاول فرض قوتنا».

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