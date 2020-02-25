شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد يرفض تدريب ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف ستيفن جيرارد قائد ليفربول الأسبق والمدير الفنى الحالى لفريق رينجرز الأسكتلندى برغبته فى منافسة البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزى، لافتًا إلى أنه ليس مستعدًا لتدريب ليفربول فى الوقت الحالى.

وارتبط جيرارد بتولى الإدارة الفنية لليفربول فى حالة رحيل الألمانى يورجن كلوب المدرب الحالى للريدز. وخلال تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» قال جيرارد: «أتفهم لماذا يتوقع الناس منى خلافة كلوب، لأننى كنت قائد الفريق لفترة طويلة ويرغب عدد كبير من الجماهير فى عودتى إلى النادى».

وأضاف: «لكننى متفهم بما فيه الكفاية أنه أولًا وقبل كل شىء، يجب أن تكون على قدر كبير من المسؤولية لقيادة الفريق الإنجليزى، إلى جانب اقتناع ملاك النادى بأنك الرجل المناسب». تابع جيرارد: «هل أنا مستعد لوظيفة ليفربول الآن؟ ربما لا». وواصل: «حتى الآن، أنا منافس لنيل لينون وديريك ماكنيس، آمل أن أصبح منافسًا لجوزيه مورينيو يومًا ما».

جدير بالذكر أن جيرارد تولى المسؤولية الفنية لرينجرز مطلع موسم 2017/2018، وقاد الفريق الأسكتلندى حتى الآن فى 108 مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز فى 66 مباراة، تعادل فى 27 وخسر فى 15 مواجهة.

ستيفن جيرارد يلعب فى مركز خط الوسط ويستطيع اللعب فى المحور والجناح وفى الوسط وخلف المهاجمين، جيرارد يملك قدرات كبيرة تتمثل فى التسديد القوى والسريع ودقة التمرير كما أنه بإمكانه تسجيل الكرات العرضية والرأسية كالتى سجلها فى نهائى دورى أبطال أوروبا فى موسم 2005 بين ليفربول والميلان بعد أن كان ليفربول متأخرا بثلاثة أهدافٍ للاشىء استطاع أن يقلب المباراة لصالحه وذلك بوحى من قائده.

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جيرارد الذى قضى معظم مسيرته فى ليفربول لعب لأول مرة كأساسى عام 1998 وعزز مكانه فى الفريق الأول وذلك فى موسم 2000 خلفًا لسامى هيبيا المصاب وفى موسم 2003 أعطاه هولييه شارة كابتن القائد.

أنجز مع ليفربول العديد من الألقاب منها مرتين كأس الاتحاد الإنجليزى، ومرة الدرع الخيرية، وكأس الاتحاد الأوروبى ودورى أبطال أوروبا فى 2005 وجاء جيرارد ثالثًا فى التصويت الذى أجراه الاتحاد الأوروبى لجائزة الكرة الذهبية التى تعطى عن أفضل لاعب فى أوروبا.

أدى جيرارد أولى مبارياته الدولية مع المنتخب الإنجليزى فى العام 2000، مثل منتخب بلاده فى نهائيات كأس الأمم الأوروبية وموسم 2004 وكأس العالم عام 2006 حيث كان هداف الفريق برصيد هدفين.

ستيفن جيرارد هو القائد الأول لمنتخب إنجلترا وقد قاد بلاده إلى نهائيات كأس العالم عام 2010 وأيضا فى بطولة أمم أوروبا يورو 2012.

يعتبر جيرارد واحدًا من أفضل اللاعبين فى أوروبا وإنجلترا والعالم وجاء كأفضل لاعب فى ليفربول من بين 100 لاعب بعد كينى دالجليش وذلك فى استفتاء أجرته جماهير الكوب، أعجب زين الدين زيدان كثيرًا بقدرات جيرارد وأثنى على قائد الحمر فى تصريحٍ له فى العام 2009 أنه يراه واحدا من أفضل اللاعبين فى العالم.

‹فريق مسقط رأسه، حيث كان محط أنظار كشافة ليفربول للمواهب الوعدة، انضم إلى أكاديمية ليفربول للشباب فى التاسعة من عمره، وكان لستيفى تجارب عديدة مع 40 ناديا مختلفة وذلك فى عمر الرابع عشر. ذكر جيرارد فى مذكراته حسب قوله أن نادى مانشستر يونايتد كان يضغط على ناديه ليفربول بعدما انبهروا بقدراته العالية ومستوياته الراقية فى كرة القدم مما دفع ليفربول للتعاقد مع ستيفن جيرارد بشكل فعلى.