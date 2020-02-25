شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: «اللي حصل انتصار لإرادة ربنا وانتصار لمجلس إدارة الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، إن السماء كأنها رفضت خوض مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بسبب هطول الأمطار الغزيرة والازدحام المروري، موضحًا أن «ذلك يعد انتصارا كبيرا لإرادة الله ومجلس إدارة النادى الأبيض برئاسة مرتضى منصور».

أضاف طارق يحيى، خلال تقديمه برنامج «زملكاوى» على قناة «الزمالك» أنه أشار في وقت سابق أن لقاء القمة سوف يضر بفريقى الأهلى والزمالك بسبب إقبال الفريقين على مواجهات مهمة بدورى أبطال إفريقيا.

وتابع: «مروحناش خوفا من الإصابة في المطر والجو ده، السماء ترفض إقامة المباراة سبحانك يا رب، واللي حصل انتصار لإرادة ربنا وانتصار لمجلس إدارة الزمالك».