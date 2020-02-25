- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اهداف مباراة ليفربول ووست هام 3/2 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
نجح فريق ليفربول من تحقيق فوز غالي بثلاثية مقابل هدفين أمام وست هام يونايتد وذلك في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
هدف ماني جاء في الدقيقة 80، بعد أن وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في مرمى الهامرز، وسجل ماني هدف رابع ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أكدت أنه جاء نتيجة لتسلل.
وجاء هدف ماني ليحسم فوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن كان الفريق الضيف قد تقدم على الريدز بهدفين لهدف، ليعود نجمي الريدز محمد صلاح و ساديو ماني ليُسجلوا هدفين مُتتاليين يتقدم بهما الريدز.
كانت هذه تفاصيل خبر اهداف مباراة ليفربول ووست هام 3/2 في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.