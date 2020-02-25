اهداف مباراة ليفربول ووست هام 3/2 في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

نجح فريق ليفربول من تحقيق فوز غالي بثلاثية مقابل هدفين أمام وست هام يونايتد وذلك في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.



هدف ماني جاء في الدقيقة 80، بعد أن وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في مرمى الهامرز، وسجل ماني هدف رابع ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أكدت أنه جاء نتيجة لتسلل.

وجاء هدف ماني ليحسم فوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن كان الفريق الضيف قد تقدم على الريدز بهدفين لهدف، ليعود نجمي الريدز محمد صلاح و ساديو ماني ليُسجلوا هدفين مُتتاليين يتقدم بهما الريدز.