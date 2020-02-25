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سترلينج يدعم صفوف مان سيتي في لقاء ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أعلن نادي ​مان سيتي​ ان لاعبه ​رحيم سترلينج ​ اصبح جاهزاً للمشاركة أمام ​ريال مدريد​ الاسباني في لكرة القدم.

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وعانى رحيم من إصابة في أوتار الركبة منذ مباراة توتنهام قبل ثلاثة أسابيع إلا أنه تماثل للشفاء وأصبح جاهزاً للعودة للملاعب من جديد.

ولعب اللاعب الإنكليزي الدولي هذا الموسم 35 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل 20 هدفاً وصنع 6 آخرين.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستكون يوم 17 اذار القادم على ملعب الاتحاد معقل السيتيزينس.

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