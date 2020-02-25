شكرا لقرائتكم مدير الشركة المالكة لحافلة نقل الزمالك لملعب القمة : الأتوبيس بدون أعطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام تارخان، مدير شركة السياحة الناقلة لحافلة نادي الزمالك، أن الأتوبيس لم يكن فيه أى عطل على الإطلاق أثناء ذهابه إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي.

وقال تارخاز فى تصريحات تليفزيونية : "الأتوبيس موديل 2019 مرسيدس 600 ولم يكن به أى عطل مثلما تردد فى الساعات الماضية".

وأضاف: "اللاعبون قاموا بالنزول من الحافلة لدخول الحمام وشراء بعض الأشياء من الكشك خلال طريقهم إلى ستاد القاهرة".

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أطلق الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك صافرة نهاية المباراة بعد مرور 20 دقيقة بسبب عدم وصول الزمالك ملعب المباراة، في الوقت الذي حضر فيه الفريق الأحمر لملعب المباراة وتواجد في الملعب.

ووفقا للائحة يحتسب الحكم نتيجة المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2 / 0 وفقا للائحة، ولكن سيبين اتحاد الكرة ما إذا كان الزمالك انسحب من المباراة ووقتها يخصم 6 نقاط جديدة بنهاية الموسم أو يعتبر أن الفريق تأخر عن الوصول للمباراة ويخصم منه 3 نقاط فقط.

ويحدد اتحاد الكرة موقف الزمالك سواء باعتباره منسحبا من المباراة، مع عدم وصول لاعبيه إلى استاد القاهرة، أو اعتباره خاسرا لنقاط المباراة فقط باعتباره حاول الوصول إلى الملعب ومنعته ظروف الأمطار والازدحام المروري من ذلك.