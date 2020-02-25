شكرا لقرائتكم مرتضى: الأهلي انسحب 5 مرات والدنيا ما قامتش زي النهاردة.. ومتعب وشوبير بوزهم شبرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اندهاشه من ردود الأفعال التي صاحبت رفضه خوض مباراة القمة ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، بعد رفض نقل الفريق الى استاد القاهرة.

قال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "مندهش ومستعجب ايه الحرب دي.. ايه اللي حصل في ماتش النهاردة؟ مش فاهم لحد دلوقتي عماد متعب بوزه شبرين وشوبير كذلك والشيخ طه مش طايق نفسه.. هو الأهلي مش انسحب 5 مرات أمام الزمالك والدنيا ما قامتش يا حازم امام انت وايمن يونس ويا محمد أبو العلا يا زملكاوية يللي بتحاربوا الزمالك".

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تابع: "قضيتي باختصار خايف على ولادنا لاعبي الأهلي والزمالك، فيه لعيبة انضربت عايزة تخش تضرب اللي ضربوها وفيه لعيبة في الأهلي كانت عايزة تعمل كده .. دي تبقى مباراة يا عمرو يا جنايني؟".

أكمل: "انت عندك لايحة ولو راجل طبقها ولوا تخصم نقطة من الزمالك هقطع كارنيه نقابة المحاميين، انما الحرب اللي قايمة بقالها أسبوع الأخ سيف زاهر بيقول الزمالك مطلبش ليه تأجيل المباراة من البداية وطلع رد علينا محمد فضل وقال مش هتتأجل مبنجيش بالعند.. انتوا ليه عايزين تساعدوا الأهلي، انتوا أساءتوا ليه وبهدلتوا عياله في المطرة".