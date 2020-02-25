شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يقفون دقيقة حداد على روح عمرو فهمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الأهلى، على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل عمرو فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الذى وافته المنية أمس الأحد، وذلك دون أن يتواجد الزمالك طرف المباراة الأخر.

وتوفى عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" السابق، أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما.

وتولى عمرو فهمى مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمرانى قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

تخرج فهمى من قسم إدارة الأعمال فى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.

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