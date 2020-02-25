شكرا لقرائتكم ليفربول ضد وست هام .. الريدز يحقق فوزا صعبا بنتيجة 3-2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزا صعبا أمام ضيفه وست هام بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب "أنفيلد"، بختام مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ليفربول ضد وست هام

وشارك الدولى المصري محمد صلاح من بداية المباراة للنهاية، وقد سدد كرة قوية بيسراه في الدقيقة 16 أنقذها حارس وست هام بصعوبة شديدة، بينما سجل هدفا في الدقيقة 65 من تسديدة قوية.

تقدم ليفربول بكرا بعد 9 دقائق برأسية عن طريق النجم الهولندي جورجينهو فينالدوم، من عرضية رائعة للظهير المتألق ألكسندر أرنولد، ثم جاء هدف التعادل لوست هام في الدقيقة الـ11 عن طريق اللاعب من خلال اللاعب عيسى ديوب من رأسية قوية أيضا.

في الشوط الثاني، وضع الاسباني بابلو فلورانس وست هام في المقدمة عند الدقيقة 54 ليسجل الثاني من خلال كرة عرضية سددها أمام المرمى.

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وفى الدقيقة 68 سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني، من خلال تسديدة من على حدود منطقة الجزاء فشل فابيانسكي حارس وست هام في التعامل معها، قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني الثالث في الدقيقة 81 من عرضية مميز للمتألق أرنولد.

وسجل ليفربول هدفا في الدقيقة 86 عبر السنغالي ساديو ماني وقد تم إلغاءه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة وصل ليفربول إلى النقطة 79 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف والذى تغلب على ليستر مساء السبت، بينما يأتى وست هام في المركز الـ18 والمؤدى إلى الهبوط برصيد 24 نقطة.

ويحتل محمد صلاح صدارة قائمة هدافى ليفربول في البريميرليج برصيد 15 هدفاً، بفارق هدف عن ساديو ماني.