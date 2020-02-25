شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: وزير الرياضة راح للخطيب بيته لما رفض لعب مباراة الجونة ومعملهاش معايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجاهله من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد مباراة القمة.

قال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المحترم اللي معملهاش معايا انا لما الأهلي قال مش هلعب ماتش الجونة راح للخطيب بيته وقاله الدولة بتقولك العب وقال مش هروح ومعملش كده معايا ، هو حلال عليك وحرام عليا، ما تفهمني يا شيخ طه يا بتاع الدين وقال الله وقال رسول ما تفهمي يا متعب يللي الأهلي طردك، ده الوزير راحلك لحد بيتك استاذنك وقلت له لا وأجلت له الماتش يا عمر يا جنايني يا زملكاوي يللي المصايب مبتجيش غير من الزملكاوية.. هو الماتش ده ماتش نهائي كأس العالم؟.. ده ماتش دوري ومتأجل من الأسبوع الرابع".

أوضح: "الأهلي نادي كبير وعظيم .. هو كل واحد اهلاوي عايز يولع مصر وانا خايف على ولادنا في الأهلي قبل ولادنا في الزمالك وأتمنى ان الأهلي يغلب صن داونز واحنا نغلب الترجي، وانت يا عمرو يا اديب لما تجيب عمرو الجنايني غصب عنك تجيبني لانها مش قناتك.. ادي الزملكاوي عمرو اديب لما الزمالك يكسب يهني مصر كلها الا رئيس الزمالك وانا محامي عمرو اديب واخوه عماد اديب والغل اللي في قلبك ده فتونة".

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أضاف: "هحبس الجنايني بعقوباته الوهمية بالقانون كل موظف امتنع عن تنفيذ حكم قضائي عندي حكم انه لا يحجوز معاقبة رئيس نادي الا من الجمعية العمومية وعندي الحصانة الإجرائية بحكم عضوية البرلمان ولو عايز تحقق معايا استأذن رئيس مجلس النواب".

شدد: أطالب وزير الرياضة احضار الفريقين ويؤكد أنهم فريقين مصريين واخوات واللاعبين يصفوا الاحتقان ما بينهم وبعدها يلعبوا مباراة القمة، هو انت يا عمر يا جنايني لو فيه شوية إحساس لما شفت المطرة من عند ربنا اجل الماتش ده قدر ربنا، وانا خايف علي بلدي ودعا ربه اني مغلوب فانتصر، انتوا عايزين تحاربوا ربنا، اللي حصل النهاردة من ربنا بيديكم درس ان البشر لا قيمة لهم وفيه ربنا".