شكرا لقرائتكم الأهلي : يجب محاسبة كل مسئول عن أحداث اليوم وتطبيق القانون أفضل رد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي أننا نسعى لتوصيل رسالة للجميع بضرورة تطبيق الالتزام باللوائح والقوانين في كرة القدم .

وأضاف المدير التنفيذي للقلعة الحمراء في تصريحات تليفزيونية أن ما حدث اليوم موقف خارج عن النص ولابد من محاسبة كل مسئول على هذه الواقعة .

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وأكمل أن تطبيق اللوائح والقوانين التي ستطبق بعد هذه الواقعة ستكون رد حاسم وقوي على الجميع بضرورة الالتزام بكافة القواعد الخاصة بكرة القدم.

أطلق الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك صافرة نهاية المباراة بعد مرور 20 دقيقة بسبب عدم وصول الزمالك ملعب المباراة، في الوقت الذي حضر فيه الفريق الأحمر لملعب المباراة وتواجد في الملعب.

ووفقا للائحة يحتسب الحكم نتيجة المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2 / 0 وفقا للائحة، ولكن سيبين اتحاد الكرة ما إذا كان الزمالك انسحب من المباراة ووقتها يخصم 6 نقاط جديدة بنهاية الموسم أو يعتبر أن الفريق تأخر عن الوصول للمباراة ويخصم منه 3 نقاط فقط.

ويحدد اتحاد الكرة موقف الزمالك سواء باعتباره منسحبا من المباراة، مع عدم وصول لاعبيه إلى استاد القاهرة، أو اعتباره خاسرا لنقاط المباراة فقط باعتباره حاول الوصول إلى الملعب ومنعته ظروف الأمطار والازدحام المروري من ذلك.