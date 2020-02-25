شكرا لقرائتكم مجدى عبدالغني يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني٬ نجم نادي الأهلي السابق٬ أنه ينوي الترشح على رئاسة انتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الغنى فى تصريحات تلفزيونية "قررت الترشح لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة٬ وأسعي إلى تطوير كرة القدم فى مصر".

وأضاف: "من حق نادي الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب الظروف القهرية التى تعرض لها كما قال مرتضي منصور رئيس النادي".

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وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.