شكرا لقرائتكم محمد صلاح عن عدم خوض الزمالك للقمة: هناك 3 مباريات تأجلوا بالقسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربط محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق النجوم على عدم خوض الأبيض لمباراته ضد الأهلي في قمة الدوري والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري وبين تأجيل 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية بسبب الأمطار مباراة فريقه ضد النصر وبتروجت ضد الزرقا والترسانة ضد الداخلية.

قال صلاح في مداخلة لقناة الزمالك: توقعت أن يتفوق الزمالك على الترجي في السوبر الإفريقي وبعدها في السوبر المصري منذ 15 يوماً، حيث أن الترجي لم يحترم الزمالك خلال الإحماء وظهرت عليهم علامات الاسترخاء، مشددا على أن لاعبيه لو استغلوا الدفعة المعنوية ولعبوا برجولة سيكبون الترجي في مباراة الجمعة المقبل بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تابع: لاعبو الزمالك لديهم شخصية البطل التي تساعدهم على الفوز في كل الظروف ، وأطالب الجماهير ألا تكون تأثير سلبي في تضخيم انتصارات اللاعبين بعد تحقيق اثنين سوبر وخشية من أن يتأثر اللاعبين سلبا بعد هذين الإنجاز، قائلا: أخشى على لاعبي الزمالك من الغرور قبل مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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أوضح: الترجي لتونسي تأثر برحيل 4 من نجومه، وعلى الزمالك استغلال غياب إثنين من نجومه وهما طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي اللذين يغيبا لظروف الإصابة.

تمنى محمد صلاح أن يستمر كارتيرون المدير الفني في الاعتماد على التشكيل الذي خاض مباراتي السوبر لأن التشكيل مهم، وكذلك نفس الاختيار، مشيرا على أن ثبات التشكيل في هذه الفترة مهم للغاية، كما أنها تعطي للجمهور أن الفريق قادر على تقديم نتائج قوية.

يرى أن مصطفى فتحي مظلوم ويحتاج أن يحصل على فرصة ولكن الفريق يسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يكون له دور خلال المرحلة القادمة، ومن المتوقع أن يحقق طفرة في هجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة.