شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: كارتيرون سبب نجاحات الزمالك بفضل قراءته الجيدة للمنافسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك تفوق الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الذي نجح في ثبات تشكيل الفريق الأبيض ووضع بصمته مع الفريق الأبيض.

قال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "اللي خلى الزمالك يتفوق قراءة المدرب للمنافس وادارته للمباراة زي ما هو عايز، بحيث يبدأ المباراة بشكل كويس سواء دفاعيا او هجوميا وبعدين يقدم مستوى افضل في الشوط الثاني".

أوضح: كارتيرون بدأ يطور في أداء لاعبي الزمالك والفريق مكنش يعرف يلعب على المرتدة ومكنش فيه ربط من نص الملعب وعلى راسهم فرجاني ساسي ودلوقتي بقى ينسجم وظهرت خطورة أشرف بن شرقي من الاطراف واصبح مؤثر مع الفريق.

Advertisements

أضاف: أحمد سيد زيزو بدأ كويس من حيث السرعات على الأطراف والتحول من الدفاع للهجوم وعلى مستوى أداء الدور الدفاعي أيضا.