شكرا لقرائتكم خبير لوائح : استمرار انسحاب الزمالك من المباريات يضعه فى المظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح، أنه كان يجب لعب لقاء الأهلي والزمالك في القمة، ثم الإعلان عن عقوبات السوبر.

وتابع فضل الله في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أهم شيء في القرار توقيت اتخاذه، والتوقيت كان خاطئ".

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وأضاف: "اتحاد الكرة سيحدد العقوبة المناسبة للزمالك، في حاله استمرار انسحاب الزمالك من المباريات سيهبط للدرجه الادني".