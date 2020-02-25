شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: الزمالك فاجئنا بالتزام فني في مباراتي السوبر المصري والإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك فاجىء الجميع بمستوى فني وتكيتيكي مميز خلال مباراتي السوبر الإفريقي والمصري.
وأضاف السقا خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" فوجئنا بمستوى فني وتكتيمي على أعلى مستوى من لاعبي الزمالك أمام الترجي والأهلي وفاعلية هجومية كبيرة وقدرات خاصة في انهاء الهجمة وحسم المباريات الصعبة".
وواصل:" من نجاحات الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون ثبات التشكيل والوقوف على التوليفة الأكثر نجاحاً بعد فترات كبيرة من عدم ثبات تشكيلة الفريق".
وأنهى حديثه مؤكداً أن الالتزام عاد من جديد للزمالك في المباريات الأخيرة، ولا أخشى على الفريق من مواجهة الترجي المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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