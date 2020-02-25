شكرا لقرائتكم شوبير: صورة مصر لن تهتز بما حدث اليوم والامن وثق كل شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه في انتظار تطبيق اللائحة ضد نادي الزمالك من اتحاد الكرة بأسرع وقت ممكن بعد انسحاب الأبيض أمام الاهلي ، مشيراًَ إلي ما حدث هو بداية فرض الانبضاط في الكرة المصرية.

وقال شوبير، في تصريحات علي قناة أون سبورت :"الزمالك بإسمه وكيانه وتاريخه، مينفعش نرى اللى حصل منه اليوم في مباراة الأهلي"، مضيفا :" إذا كان هناك أشخاص لا يعلمون قيمة الزمالك، ممكن أنا اعرفهم".

وأضاف شوبير :" مصر فوق الجميع وصورتها لن تهتز أبدا بما حدث اليوم، والأمن المصري أدى دوره على أكمل وجه ووثق كل شئ بالفيديوهات، وأسباب عدم لعب المباراة معلومة ومعروفة للجميع".

وأشار :"كان من السهل علي، أن استضيف المسئول عن شركة الاتوبيسات التي كانت تنقل فريق الزمالك اليوم، واعرض بعض الفيديوهات التي تدين الفريق الأبيض، ولكنني لن أفعل ذلك".

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا اكد فيه على اسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة .

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".

وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.