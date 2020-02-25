شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عن طرح تذاكر مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي ان شركة تذكرتي تطرح تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل، للحجز على موقعها الإلكتروني وتعلن عن منافذ إستلام التذاكر والـ FAN ID ومواعيد فتح وغلق البوابات.

وكان الحكم اللاتيفي قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.

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وقال عماد متعب المحلل بقنوات أون سبورت إن ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس، مضيفا: "لو مسئولي الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي كان هذا الأمر سيحدث؟"، مشددا على أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التي ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء، وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.