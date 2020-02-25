شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة سيعلن فوز الأهلي وانسحاب الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح، اتحاد الكرة سيعلن انسحاب نادي الزمالك وفوز النادي الأهلي فى مباراة القمة التى كان مقرر لها مساء الاثنين ضمن مؤجلات الدوري الممتاز .
وتابع فضل الله في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتحاد الكرة سيعلن انسحاب الزمالك وفوز الأهلي وخصم 6 نقاط من الأبيض نهاية الموسم".
وأطلق الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك صافرة نهاية المباراة بعد مرور 20 دقيقة بسبب عدم وصول الزمالك ملعب المباراة، في الوقت الذي حضر فيه الفريق الأحمر لملعب المباراة وتواجد في الملعب.
ووفقا للائحة يحتسب الحكم نتيجة المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2 / 0 وفقا للائحة، ولكن سيبين اتحاد الكرة ما إذا كان الزمالك انسحب من المباراة ووقتها يخصم 6 نقاط جديدة بنهاية الموسم أو يعتبر أن الفريق تأخر عن الوصول للمباراة ويخصم منه 3 نقاط فقط.
ويحدد اتحاد الكرة موقف الزمالك سواء باعتباره منسحبا من المباراة، مع عدم وصول لاعبيه إلى استاد القاهرة، أو اعتباره خاسرا لنقاط المباراة فقط باعتباره حاول الوصول إلى الملعب ومنعته ظروف الأمطار والازدحام المروري من ذلك.
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