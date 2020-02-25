شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: جمهور الزمالك لازم يفتخر برئيسه رغم خلافي معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال٬ نجم ناديي الزمالك والأهلي، أن مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء أول مرة يتمسك بقراره فى عدم خوض مباراة القمة.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية : "رغم اختلافي مع مرتضي منصور إلا أنه يجب أن تفتخر جماهير الزمالك برئيس ناديها لتمسكه بالقرار حتي النهاية".

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وأضاف: "كان يجب على نادي الزمالك الحفاظ على لاعبيه خوفا من الإصابات قبل الموقعة المرتقبة أمام الترجي فى بطولة هامة جدا".