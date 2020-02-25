شكرا لقرائتكم خبير لوائح : مصير الزمالك فى يد الجبلاية والخصم وارد والظروف القهرية "تمشي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه من الطبيعي فى حالة الإنسحاب يتم خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب.

وقال فضل الله فى تصريحات تليفزيونية : "الكرة فى يد اللجنة الخماسية للجلاية هو الذي يحدد ويتخذ القرار النهائي٬ الأزمة هو خروج قرارات لجنة الانضباط قبل موعد المباراة تسبب فى أزمة".

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وأضاف خبير اللوائح: "نادي الزمالك سيبرر موقفه لانه لم يذهب إلي المباراة بسبب الظروف القهرية٬ واتحاد الكرة أمام أمرين إم أن يكيف الأمر أمام الظروف القاهرية أو خصم ٦ نقاط من الزمالك".