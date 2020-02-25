شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يروي واقعة بكاء مصطفى محمد بعد خروجه من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، بالمستوى الفني الذي يقدمه مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك.

قال السقا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك:" مصطفى مهاجم متميز يطور دائماً من نفسه ويسير بخطى ثابتة وبات يستحق أن يكون ضمن صفوف منتخب مصر الأول".

وروى السقا واقعة مثيرة عن مصطفى محمد قائلاً:" عندما قرر الزمالك اعارته لصفوف طنطا، ظل اللاعب يبكي ويطالبني بعدم الانتقال لأي فريق اّخر والبقاء داخل النادي الأبيض".