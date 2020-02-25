شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: أسوء فتره في تاريخ الكره المصريه وانسحاب الزمالك لا يليق بمكانته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب السابق هجوما عنيفا علي نادي الزمالك عقب انسحاب الفريق امام الأهلي اليوم في مباراة القمة وعدم وصول فريق الزمالك لاستاد القاهرة لخوض المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع.

وكتب إبراهيم سعيد علي صفحته الشخصية علي موقع التدوينات " تويتر " : أسوء فتره في تاريخ كره القدم المصريه وانسحاب الزمالك ، لا يليق بمكانته واسمه مهما كانت الأسباب ، لا يوجد تبرير مقنع للانسحاب ، كره القدم المصريه تعيش فتره العشوائيه بجداره

ووصلت حافلة الزمالك الي مقر النادي دون اللاعبين الذين غادروا الحافلة في الطريق بناءا علي تعليمات إدارة النادي ، والتي كانت تقل لاعبين من مواليد 99 و 2000 و 2001 ، بقيادة احمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001 .

فيما غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل ستاد القاهرة عقب إعلان انتهاء مباراة القمة بانسحاب فريق الزمالك.

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وكان طاقم التحكيم قد منح الزمالك مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء.

كان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر خوض مران بدنى خفيف على ملعب استاد القاهرة، بعد إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بعدم حضور الأبيض.

وكان الحكم اللاتيفي قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.