شكرا لقرائتكم رمضان صبحي جاهز لقيادة الأهلي أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق لاعب الأهلي السابق والإعلامى الحالي أن رمضان صبحي لاعب الأهلي سوف يشارك في التدريبات الجماعية غدا استعدادا لمباراة صن داونز في بطولة أفريقيا.
وأضاف محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية أن رمضان صبحى أصبح جاهز تماما للمشاركة في المباريات فنياً وبدنياً، وبات قريبا جدا من التواجد في مباراة صن داونز في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا.
وتواجد رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي فى فندق إقامة زملائه اليوم لمؤازرتهم قبل مواجهة الزمالك التى تقرر إلغائها لعدم حضور الفريق الأبيض وغاب عنها رمضان لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية بعد تعافيه من إصابة الخلفية التي لحقت به مؤخراً.
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