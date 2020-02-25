شكرا لقرائتكم الاتحاد البحريني يعتذر.. والنصر يطلب تأجيل لقاء سباهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الاثنين، عن تلقيه خطابا من الاتحاد البحريني لكرة القدم يفيد باعتذاره عن استضافة مباراة الفريق أمام سباهان أصفهان الإيراني بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.

واعتذر الاتحاد البحريني عن استضافة لقاء الفريقين المقرر إقامته في 6 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة الآسيوية.

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وأضاف النصر في بيان صحافي: سوف ترسل إدارة النادي خطابا رسميا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطالب فيه مخاطبة الآسيوي بتأجيل مباراة الفريق الأول أمام سباهان والتي من المقرر إقامتها بتاريخ 3 مارس المقبل في العاصمة الأوزبكية طشقند حرصا من إدارة النادي على سلامة بعثة الفريق.

ومن المقرر أن يلاقي النصر الفريق الإيراني، بتاريخ 3 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن السد المتصدر، فيما يحتل سباهان المركز الثالث في ترتيب المجموعة التي تضم العين "الرابع".