شكرا لقرائتكم ليفربول يقلب تأخره إلى ثلاثية في مرمى وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حول فريق ليفربول تأخره أمام ضيفه وست هام يونايتد إلى فوز مثير 3 - 2 يوم الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز ليفربول بذلك موقعه في الصدارة رافعا رصيده إلى 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب، أما وست هام فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث من القاع.

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وحسم ليفربول الفوز في أخر 22 دقيقة بعدما كان متأخرا بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 68.

البداية جاءت من جانب ليفربول الذي تقدم بهدف حمل توقيع الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة التاسعة لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك الفرنسي عيسى ديوب التعادل لوست هام ثم وضع الإسباني بابلو فورنالس الفريق الضيف في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من معادلة النتيجة لليفربول في الدقيقة 68 ثم تكفل السنغالي ساديو مانيه بهدف الفوز في الدقيقة 81.