شكرا لقرائتكم قبل ملاقاة بايرن.. لامبارد يرغب في تجنب مصير توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتأهب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي لمواجهة صعبة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء بعد

أن أرسل الفريق الألماني رسالة تحذير قوية بفوزه الساحق على توتنهام هوتسبير في دور المجموعات.

ويرغب تشيلسي، الذي فاز على بايرن بركلات الترجيح في نهائي 2012 في ميونيخ، في تجنب مصير غريمه في لندن نادي توتنهام الذي تجرع في وقت سابق هذا الموسم هزيمة مذلة 7-2 على أرضه وبعدها 3-1 خارج الديار في دور المجموعات.

وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين ردا على سؤال عما إذا كان قد خرج بدروس من هزيمة توتنهام المحرجة أمام بايرن والتي كانت أكبر خسارة يتجرعها فريق انجليزي على أرضه في أي مسابقة أوروبية :بالطبع. إنه جزء من عملي. لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة وأيضا مجموعة من اللاعبين الأصغر سنا. يتعين عليهم الوصول إلى‭ ‬أعلى درجات التركيز. جزء من عملي قيادة اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. يتعين التركيز على كل التفاصيل في المباراتين. لا يجب أن نفقد التركيز في أي لحظة. سنعاني في فترات لأن بايرن يجيد التعامل مع الكرة لكن مهمتنا إيقافهم في المباراتين.

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وتأهل بايرن عن مجموعته بالعلامة الكاملة بستة انتصارات. ويتصدر أيضا الدوري الألماني ويسعى للفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي وهو رقم قياسي.

وقال لامبارد :أكن لهم احتراما كبيرا. يمكنهم الفوز بدوري الأبطال في كل عام لكن مهمتنا ستتركز على محاولة إيقاف خطورتهم. أعلم أن الناس تعتبرنا الأقل ترشيحا لان بايرن قوي جدا. ربما لا يملك فريقي نفس القدر من الخبرة لكننا سنسعى لقلب الطاولة. نرغب في كتابة أعظم القصص في عالم الرياضة.

وسيفتقد تشيلسي لاعب الوسط المصاب نغولو كانتي لكن المهاجم أوليفييه جيرو قد يشارك بعد أن هز الشباك في مشاركة أساسية نادرة أمام توتنهام في الفوز 2-1 بالدوري الممتاز يوم السبت.

وقال لامبارد عن احتمال مشاركة اللاعب الفرنسي أساسيا :يسعدني ذلك لكننا نخوض مباريات متلاحقة وبعد المجهود الذي قدمه في المباراة السابقة يجب أن نقيم الأمور. الأداء الذي قدمه كان رائعا. إنه لاعب يملك امكانات كبيرة ويمنحني خيارات كثيرة.